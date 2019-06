Cittadella, Venturato: "Chievo e Perugia? Ne parliamo fra 15 giorni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un secondo dopo l'eliminazione del Cittadella in finale playoff di B il nome di Roberto Venturato è iniziato a circolare, in chiave mercato, per molti club della cadetteria. Oggi il tecnico ha preso la parola dalle colonne del Corriere del Veneto per fare il punto della situazione: "Ne parliamo fra una quindicina di giorni. Mi vogliono Chievo e Perugia? Per il momento ho il contratto a Cittadella. Non ho intenzione di parlare d’altro, è appena finito tutto"