Cittadella, Venturato: "Con il Cosenza gara insidiosa. Mai giocato alle 14:00"

Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, alla vigilia della sfida con il Cosenza.

“Quando si sta fermi nelle soste delle Nazionali e non avendo fatto amichevoli, c’è sempre un pizzico di incertezza. Abbiamo lavorato bene e con impegno, dobbiamo interpretare al meglio la partita come se fosse la prima di campionato. Il Cosenza ha una buona intelaiatura e ha confermato di avere l’atteggiamento giusto e le capacità, è una partita insidiosa sotto tanti punti di vista. C’è anche un orario particolare, credo nella mia carriera di non aver mai giocato alle 14. D’Urso ha avuto dissenteria e vomito, non sono convocati oltre a lui Grillo, Awua e Bassano. Abbiamo tre partite nella prossima settimana, ci saranno Cosenza, Pordenone e Monza, in 15 giorni giocheremo sei partite. Dovremo avere la capacità di vivere queste partite, credo di avere una rosa importante e che mi garantisce ricambi in ogni ruolo".