Cittadella, Venturato: "Cosenza? Gara difficile sotto ogni punto di vista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cosenza il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato della situazione della rosa: “Frare farà una visita oggi a Bologna, dopodiché dovrebbe rientrare a lavorare a Cittadella dopo tre settimane di allenamenti personalizzati, De Marchi si sta riprendendo dopo l’incidente e ci vorrà ancora tempo, Vrioni ha fatto ecografia ma non è disponibile, Gargiulo ha fatto l’intervento questa settimana e sta procedendo per la rieducazione e ha fatto piscina. Le indicazioni sono positive. Diaw ha avuto qualche fastidio, ma sarà a disposizione, Celar è un ragazzo che ha sempre voglia di fare e sta bene. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Il Cosenza ha grande fisicità e capacità di giocare, mi aspetto una gara molto impegnativa sotto ogni punto di vista. Veniamo da un momento positivo, ma non si può dare nulla per scontato sopratutto quando incontri una squadra con grandi capacità. Cercheremo di affrontare la partita con la testa giusta e la consapevolezza di continuare a giocare secondo le nostre caratteristiche”.