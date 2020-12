Cittadella, Venturato: "Il Lecce vuole la A, dovremmo esser bravi ad affrontare il match"

Ancora alle prese con il Covid-19, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato, come riferisce trivenetogoal.it, ha comunque parlato - via etere - alla stampa. Nel mirino la 16^ giornata del campionato di B, che opporrà i veneti al Lecce: "Sto abbastanza bene, ieri e oggi ho avuto un po’ di tosse, ma nel complesso le cose stanno migliorando. In un’altra occasione mi era capitato di non poter andare in panchina perché avevo la febbre alta, ma una situazione di tale emergenza in cui il virus ha colpito così forte la nostra squadra non l’avevo mai vissuta. Tutti, ma proprio tutti stanno contribuendo alla gestione di questo momento. Teniamo duro e andiamo avanti. Credo che il Lecce sia la squadra o una delle squadre più importanti della categoria, hanno l’ambizione di provare a tornare in Serie A: ha anche grandi abilità tecniche individuali, sa abbinare il collettivo alle qualità del singolo".

Nota sulla sua rosa: "Benedetti e Frare sono negativi, ma non sono in condizione di poter scendere in campo. Il ritorno da Reggio Calabria è stato pieno di insidie e di problemi, quando a domani dovremo essere bravi ad affrontare questa gara nella maniera migliore".

Si va poi a un bilancio del 2020: "Direi che abbiamo ottenuto un risultato importante, le cinque sconfitte mi sono rimaste qui perché secondo me ci hanno penalizzato nella corsa alla conquista della Serie A. Approfitto per ringraziare i tifosi per come ci seguono e per fare loro gli auguri di buon anno. Ma non bisogna mai accontentarsi, anche in un momento in cui stiamo facendo bene. Possiamo ancora scrivere pagine importanti in questo campionato".