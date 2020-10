Cittadella, Venturato: "Non penso che il Monza non sia sereno. Sarà un test importante"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato non si fida della partenza rallentata del Monza, prossimo avversario in campionato, e lo ribadisce nella conferenza stampa della vigilia: “Il Monza rimane una delle squadre più forti della categoria ed è una squadra importante che ha valori tecnici e di formazione, vuole provare a salire di categoria. È un obiettivo che la società ha da sempre e ha giocatori di grande spessore. Ci confronteremo contro una squadra molto forte, che sa stare in campo e sarà un test da prendere con la massima attenzione. Il Monza ha giocatori che hanno fatto la Serie A, inserendo giovani di grandissima qualità all’interno dell’organico, Bettella e Pirola sono ragazzi che hanno un grande futuro davanti a sé. Non penso di trovare una squadra che non sia serena, dobbiamo saper fare una prestazione di grande livello. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Le pressioni le abbiamo tutti, fare risultato non è mai semplice per nessuno e questo vale per il Monza come per un Cittadella che negli ultimi 20 anni ha fatto tanta Serie B per merito dei una società che ha dimostrato di poter far calcio in modo sano. Salernitana-Reggiana? Spero che si trovi una soluzione per giocare in un altro momento, la situazione non piace a nessuno, ma ci sono delle regole e questa situazione fa riflettere perché in futuro potremmo trovarci tutti così com’è la Reggiana”.

Per la gara Venturato ha convocato 23 calciatori. Assenti gli attaccanti Tavernelli e Tsadjout a cui si aggiunge il difensore Camigliano che ha riportato una lesione al bicipite femorale dei flessori della coscia destra Questa la lista completa:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Bassano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio, Awua

Attaccanti: Rosafio, Grillo, Cissè, Ogunseye