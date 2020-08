Cittadella, Venturato: "Pagati gli errori, meritavamo di passare il turno"

Il Cittadella crolla in casa nel primo turno playoff facendosi rimontare da 2-0 a 3-2 dal Frosinone e dicendo addio alle ambizioni promozione. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico Roberto Venturato, il quale ha dichiarato con rammarico: "Non accetto che mi si venga a dire che è venuto fuori il Frosinone, smettiamola di esaltare una squadra solo perché vince. Abbiamo subito tre tiri e preso tre gol, per quanto fatto nel corso del campionato e anche in questa partita avremmo meritato noi di passare il turno. Abbiamo preso due pali e abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo commesso un’ingenuità grave in occasione del primo gol, quando commetti certi errori con squadre come il Frosinone li paghi. In questo momento non mi va di parlare del mio futuro, credo ci siano tutti i presupposti perché il progetto del Cittadella possa andare avanti. Nei prossimi giorni parleremo con la società e decideremo. Dispiace molto per i ragazzi, per la società e per i tifosi, uscire in questo modo sicuramente fa male".