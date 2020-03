Cittadella, Venturato: "Prima sconfiggiamo il virus. Poi punteremo a qualcosa di grande"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato della situazione attuale del suo club, fermo come tutti gli altri a causa della pandemia da Coronavirus: “Giusto lo stop? Questo è uno sport di contatto: la possibilità di contrarre il virus è troppo alta. Quindi rimane sconsigliato anche allenarsi, per adesso. Almeno finchè non ci sono i margini sul piano medico e sanitario. Aspettiamo indicazioni e poi ci muoveremo, ma anche lavorare a piccoli gruppi diventa complicato. Cerchiamo di dare una continuità, anche a distanza, alla parte atletica. Un po' come quando si è in vacanza. Riprenderemo quando sarà il momento, purtroppo ora gli aspetti prioritari sono altri. Ovvero limitare il rischio di contagio. Il virus va annientato, mi auguro che si trovi la soluzione”.

Venturato poi ha commentato anche le difficoltà nella compilazione del nuovo calendario: “Bisognerà in qualche modo finire la stagione, ma vogliamo farlo in tutta sicurezza e senza ulteriori problemi. Come quello di divulgare le possibilità di un contagio. Non voglio pensare che, una volta lasciato alle spalle il problema, non si tenga conto dei risultati acquisiti sul campo. Proveremo a giocarci qualcosa di importante anche stavolta, ma in questo momento si fatica a pensarci per ovvi motivi”