Clemenza: "Ho fatto di tutto per tornare a Pescara. Ma purtroppo non è andata"

Luca Clemenza, centrocampista classe '97 in forza alla Juventus U23, è stato a un passo dal tornare a vestire la maglia del Pescara indossata nella passata stagione. Lo rivela lo stesso calciatore a Il Messaggero spiegando la delusione per il mancato approdo in Abruzzo: “Mi spiace veramente tanto perché a Pescara sono stato veramente bene e appena mi era stato detto che c’era la possibilità di tornare ero felicissimo. Era quello che volevo. Continuavo a chiedere al mio procuratore di insistere su Pescara, ma purtroppo è andata così. Ho fatto di tutto per tornare".