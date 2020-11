Cosenza, Bittante: "Salernitana molto organizzata. Sarà una gara molto combattuta"

Luca Bittante, laterale difensivo del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSalernitana, in vista della gara contro la Salernitana: “Occhiuzzi è riuscito a darci compattezza - racconta l’ex di turno -, eravamo reduci da risultati negativi che certo non aiutavano mentalmente. Ha responsabilizzato tutti e ha tirato fuori tanto dal punto di vista umano. Voleva che ognuno si sentisse "colpevole" di quella brutta situazione di classifica, senza distinzioni. Ci ha fatto salvare con l’atteggiamento e con la forza dello spogliatoio. La mia avventura a Salerno? Parlo spesso della mia esperienza a Salerno. Avevo qualche problema fisico e non sono riuscito a fornire il solito contributo, come accaduto in altre piazze. Sono un ragazzo che dà sempre il 110%, purtroppo in quei sei mesi non ho dato una mano e c’è stata una sorta di bocciatura. Bisogna essere onesti con sé stessi, ammettere i propri errori e crescere per non commetterli più nel futuro. La gara di domani? Sarà una gara combattuta, la Salernitana la mette molto sul piano agonistico e fisico. Un avversario da prendere con le molle, hanno carattere e organizzazione tecnico-tattica. Meritano di essere la capolista e se la giocheranno da prima della classe, ovviamente il Cosenza ce la metterà tutta per strappare un risultato positivo”.