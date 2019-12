Cosenza, Braglia: "Gran secondo tempo, ragazzi esemplari"

© foto di Andrea Rosito

Il Perugia viene bloccato in casa da un coriaceo Cosenza. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei calabresi, Piero Braglia. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale: “Abbiamo disputato un grande secondo tempo. I ragazzi hanno dato fondo a tutte le energie, sono stati esemplari. Sanno benissimo cosa devono fare quando sono concentrati. Spero che l’ambiente ora si stringa intorno a noi per una gara molto importante e per dare seguito a quanto di buono fatto vedere oggi. Dal pareggio in poi abbiamo guadagnato fiducia e metri, cambiando diverse volte modulo. Negli ultimi minuti abbiamo anche rischiato di vincerla, prendiamo per buono quello che abbiamo fatto e andiamo avanti. Sono arrabbiato perché abbiamo perso qualche punto per strada, soprattutto nelle partite casalinghe. Litteri ha fatto bene, secondo me ha giocato un’ora alla grande e ha dimostrato gran cuore. Rivière è un giocatore forte, bisogna trovare il modo di metterlo nelle condizioni per essere pericoloso".