Cosenza, Braglia: "Mancata grinta? Parliamo di calcio, non subbuteo"

© foto di Andrea Rosito

Intervenuto in mixed zone al termine di Trapani-Cosenza, il tecnico ospite Piero Braglia ha così commentato il pari del Provinciale: "Secondo gol granata in fuorigioco? Non ho materiale per commentarlo, ma non dobbiamo aggrapparci a certi episodi. Dobbiamo guardare oltre - riporta Tifo Cosenza -. Avevamo iniziato bene, trovando la rete con Pierini. Poi abbiamo preso un gol stupido, è bastata una disattenzione. Hanno alzato il livello d'aggressività trovando il secondo gol, ma siamo stati bravi a riprenderla subito con un Pierini che ha fatto un primo tempo notevole. Non è mancata grinta, non tutte le gare sono uguali. Parliamo di calcio, non subbuteo. Ci sono tremila cose che influiscono".