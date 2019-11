© foto di Andrea Rosito

Una gara, quella contro l'Ascoli, che potrebbe mettere a repentaglio la panchina del Cosenza, che ieri, avanti due reti, ha perso la gara interna contro i ducali per 2-3. ha sognato il colpaccio in casa dell’Ascoli. Secondo quanto riportato da seriebnews.com, il club starebbe riflettendo sulla posizione di mister Piero Braglia, non ancora a definitivo rischio ma comunque non particolarmente saldo.