© foto di Andrea Rosito

Intervenuto ai microfoni di Jonica Radio, il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha così analizzato il KO interno patito contro il Pordenone: "Potevamo andare in vantaggio con Carretta, poi abbiamo preso due gol in maniera ingenua. Non so se era fallo o no, l'arbitro non fischiava mai e noi ci dovevamo adeguare. Il problema sempre quello è, a volte facciamo delle fesserie e le paghiamo duramente - chiosa l'ex Juve Stabia, come riportato da Tifo Cosenza -. Se mi sento solo? Un allenatore è sempre solo".