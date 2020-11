Cosenza-Brescia 1-2, le pagelle: Jagiello decisivo, Baez impreciso

Cosenza-Brescia 1-2

Marcatori:45' Dessena, 61' Jagiello, 72' Bahlouli

COSENZA

Falcone 6 - Non ha colpe sui gol. Per il resto non demerita.

Tiritiello 6 - Non commette errori gravi. Forse un po' troppo falloso.

Idda 6 - Bene in fase difensiva, pericoloso quando sale a colpire di testa sui piazzati del Cosenza.

Legittimo 5,5 - Un paio di palloni persi in uscita. Ogni tanto fa fatica in marcatura.

Bittante 5,5 - Poca spinta anche se in fase difensiva è attento.

Bruccini 6 - Fa quel che può. Prova a reggere il centrocampo e ci riesce a fasi alterne.

Kone 5 - Non è la sua giornata migliore. Diversi errori in impostazione. (dal 64' Sciaudone 6 - Suona la carica ma non basta per trovare punti)

Vera 5 - In difficoltà. Sbaglia diverse giocate semplici. (dal 64' Bahlouli 6,5 - Un gol stupendo e un altro paio di tentativi pericolosi)

Baez 5 - Si divora un gol clamoroso. Ha i mezzi per trascinare i suoi ma si perde sul più bello.

Carretta 5 - Non trova mai la quadra. Poco cercato e poco presente in fase offensiva.

Borrelli 4,5 - Viene lanciato dal 1' ma sbaglia la prova. Avulso dal gioco e mai pericoloso. Si rifarà. (dal 57' Sacko 5 - Non riesce a incidere)

BRESCIA

Joronen 6 - Un brivido su un'uscita ma poi non sbaglia più. Non può nulla sul gol del Cosenza.

Sabelli 6 - Spinge e difende senza sbagliare nulla. Prestazione di sostanza.

Papetti 6 - Un paio di brividi ma gioca da veterano nonostante sia un classe 2002.

Chancellor 6 - Non commette errori e gioca con esperienza.

Mangravitti 6 - Un paio di palloni persi in uscita ma poi è bravo a recuperare.

Dessena 6,5 - Segna l'1-0 da opportunista. Leader in mezzo al campo.

Labojko 6 - Regia precisa e puntuale. Gioca sempre semplice ma efficace.

Ndoj s.v. (dal 26' Bisoli 6,5 - Pronti, via e si divora un gol fatto. Nel finale però salva su Baez il gol che poteva valere il 2-2)

Spalek 6 - Ha numeri ma gli manca un po' di costanza. Prestazione comunque positiva. (dal 71' Ragusa s.v.)

Aye 5,5 - Funge da centravanti boa. Tiene pochi palloni, bravo di sponda ma manca in fase realizzativa.

Jagiello 6 - Buona partita condita da un gol straordinario dalla distanza che fulmina Falcone. (dall'81' Torregrossa s.v.)