© foto di Andrea Rosito

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Pisa-Cosenza, il centrocampista rossoblu Jeremie Broh ha così commentato il successo per 1-3 dei suoi: "Il gol? Una emozione grandissima, è stato il mio primo gol da professionista e lo ricorderò per tutta la vita. Sono contento di aver ripagato la fiducia del mister, son contento per la squadra perché ha conquistato i 3 punti. Qui mi trovo bene, siamo un gruppo affiatato anche se non riusciamo ad esprimerci in fatto di risultati. Calo nel secondo tempo? Dobbiamo lavorare in settimana ed essere continui sia nel primo che nel secondo tempo. I miei obiettivi personali? Spero di crescere e migliorare insieme alla squadra - sottolinea l'ex Padova -. Ai tifosi del Cosenza dico grazie, sono venuti in tanti anche a Pisa e spero di avergli fatto un bel regalo di Natale".