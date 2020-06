Cosenza, Bruccini: "Contento per gol e prestazione. Ottimo impatto di Occhiuzzi"

A fine gara, a Dazn, interviene il centrocampista del Cosenza, Mirko Bruccini. Queste le sue parole dopo la gara vinta contro la Virtus Entella: "Sono felice per il gol e per la prestazione. Sapevamo che era duro, ma abbiamo fatto un lavoro importante, siamo contenti. Effetto Occhiuzzi? Ha lavorato bene, abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, penso che questa strada può portarci lontano. Tre punti importanti stasera, da domani pensiamo alla prossima gara. Sfruttare al meglio queste cinque gare in casa, dobbiamo insistere".