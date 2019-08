© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Cosenza ha individuato tre profili per la corsia mancina di difesa e nei prossimi giorni cercherà di portarne uno alla corte di Pietro Braglia che ha chiesto un rinforzo in quella posizione. I nomi, come riporta Cosenzachannel.it , sono quelli di Felipe Curcio del Brescia e Nicola Falasco del Perugia, entrambi classe ‘93, e del più esperto Francesco Renzetti, classe ‘88, della Cremonese. Il secondo è l’obiettivo principale anche se la soluzione più immediata è rappresentata dal primo con il club calabrese che avrebbe già incassato l’ok del giocatore al trasferimento e attende le decisioni delle Rondinelle che hanno preso un po' di tempo prima di decidere se cederlo o meno. Il grigiorosso infine rappresenta invece l’opzione più onerosa, ma anche quella più intrigante con il giocatore però che verrebbe per fare il titolare e non per giocarsi la maglia con Legittimo.