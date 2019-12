© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro del portiere Pietro Perina, classe ‘92, potrebbe essere ancora al Cosenza, club in cui milita dal 2018. Secondo quanto riferito da Cosenzachannel.it la dirigenza del club calabrese avrebbe contattato l’agente del calciatore per comunicare la volontà di prolungare il rapporto ricevendo piena disponibilità a trattare dalla controparte. Nelle prossime settimane si ragionerà su un rinnovo pluriennale per il portiere.