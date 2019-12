© foto di Andrea Rosito

La Serie B non si ferma e scenderà in campo nel Boxing Day. Il primo match della diciottesima giornata si giocherà al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, dove i calabresi affronteranno l'Empoli di Roberto Muzzi. Braglia conferma gli stessi 11 che hanno espugnato Pisa quattro giorni fa, due cambi per Muzzi rispetto alla sfida con la Salernitana: Nikolaou e Fantacci prendono il posto di Maietta e Bandinelli, entrambi out.

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D'Orazio; Baez, Riviere, Machach.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Romagnoli, Nikolaou, Veseli; Frattesi, Ricci, Fantacci; Bajrami; Mancuso, La Gumina.