Cosenza, Guarascio: "Squadra con esperienza, abilità e giovani scommesse"

Dalle pagine del sito ufficiale del Cosenza arrivano alcune dichiarazioni di Eugenio Guarascio, presidente del club calabrese al termine della finestra estiva di calciomercato: “Ce l’abbiamo messa tutta per affrontare la nuova stagione con entusiasmo, grinta e passione. Il mercato estivo si è chiuso e siamo soddisfatti del grande gruppo che siamo riusciti a schierare in rossoblù: un insieme di esperienza e abilità, soprattutto una scommessa su giovani leve e atleti di talento che sotto la guida di mister Occhiuzzi riusciranno ad accompagnarci in questa nuova ed avvincente impresa. Tocca ora a tutti noi affrontare con crescente impegno le sfide del campo, partita dopo partita, gara dopo gara: sapendo di poter contare sul sostegno dei nostri tifosi che, anche nella lontananza fisica, ci hanno sempre regalato appoggio e calore, contribuendo a raggiungere le mete che ci siamo dati. Ora ci attende il lavoro duro: la missione rossoblù è partita, pronti a viverla con slancio in una condizione che ci consegna tutti a rigore, responsabilità e sacrificio”.