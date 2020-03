Cosenza, il tempo a favore del club. Sarà patron Guarascio a scegliere il mister?

Il tempo, seppur nella disgrazia, è stavolta amico del Cosenza, orfano del dimissionario Giuseppe Pillon, che in questo delicato momento di emergenza ha preferito tornare in Veneto dalla famiglia. Squadra, seppur ferma, momentaneamente affidata al vice, che fu anche vice di Piero Braglia, Roberto Occhiuzzi, ma il futuro è da scrivere.

Come riferisce tifocosenza.it, il rebus del post non sarà di facile soluzione. Patron Eugenio Guarascio dovrà confrontarsi con il Ds Stefano Trinchera, che già dopo l’esonero di Braglia si era opposto alla soluzione interna, ma adesso pare che proprio il numero uno rossoblù voglia assumersi la responsabilità della scelta. Ed è molto probabile che un ruolo determinante lo avrà lo spogliatoio.