Cosenza, la porta stregata del "San Vito-Gigi Marulla"

Correva il 26 dicembre 2019, e al "San Vito-Marulla" si stava giocando il match di Serie B tra Cosenza ed Empoli. Padroni di casa avanti di una rete, quella siglata al 12' da Baez, che si rivelerà poi decisiva per all'82' succede l'impossibile: l'empolese Ricci calcia da fuori area, il pallone colpisce la traversa e poi rimbalza a terra, ampiamente oltre la linea di porta. Gol? Il direttore di gara, Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, dice di no.

Ieri situazione... fotocopia. Ma stavolta la vittima è proprio la squadra di casa, che ha fronteggiato il Crotone nel monday night della 20^ giornata. Al 13' Messias sblocca la partita in favore degli squali, che conquisteranno poi i 3 punti grazie a quel centro, al 72' il patatrac dell'arbitro Eugenio Abbattista di Molfetta. Sciaudone di testa pareggia i conti, con Cordaz che, nell'ultimo disperato tentativo, smanaccia la palla quando questa ha già oltrepassato la linea: gol non convalidato ai lupi.

Sotto, le due situazioni di gioco.

Porta stregata.