Cosenza-Lecce, termina il primo tempo: salentini in vantaggio grazie alla rete di Coda

vedi letture

Al netto dei tre rinvii, prosegue la 5^ giornata del campionato di Serie B, che vede ora in campo la gara tra Cosenza e Lecce.

Il parziale vede in vantaggio la formazione salentina, che conduce per 0-1: proprio nel migliore momento della squadra di casa, il Lecce, quando il cronometro segnava il 12', ha affondato il colpo. Errore difensivo di Idda e Legittimo, con Coda che in un primo momento non è fortunato, ma spinge a rete sulla ribattuta; sfortunato, sempre l'attaccante, 10' dopo quando i suoi conquistano un rigore che però Falcone intuisce e para. Quasi allo scadere di frazione, espulso Corini.

Di seguito il programma completo della quinta giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziale)

Cosenza-Lecce 0-1 (12' Coda)

GIA' GIOCATE

Empoli-Pisa 2-2 (12' Masucci, 38' Moreo, 72' e 85' La Mantia)

SPAL-Vicenza 3-2 (22' Dalmonte, 39' Murgia, 51' Meggiorini, 60' Valoti, 93' Castro)

Salernitana-Ascoli 1-0 (87' Anderson)

Pordenone-Reggina 2-2 (13' Liotti, 49' Diaw, 69' Ciurria, 90' Folorunsho)

Monza-Chievo 1-2 (30' Boateng, 49' e 64' Djordjevic)

Pescara-Frosinone 2-0 (7' Ciano, 50' Novakovich)

RINVIATE

Reggiana-Cittadella

Entella-Venezia

Cremonese-Brescia