Cosenza, Moschella: "Gare utili per mettere minuti delle gambe. Buone risposte da tutti"

L’allenatore in seconda del Cosenza Ivan Moschella, che oggi sostituiva Occhiuzzi, ha parlato della vittoria contro il Monopoli che proietta la squadra al quarto turno di Coppa Italia: “Mi è piaciuta la prova dei ragazzi, queste sono partite utili anche per mettere minuti nelle gambe dei giocatori che finora hanno trovato meno e sono arrivare risposte positive da tutti quelli scesi in campo. Petre? Era contento della prestazione, anche se non giocava per 90 minuti da tempo. - conclude Moschella guardando al campionato – Al Bentegodi contro il Chievo vedrete il Cosenza di sempre, che scenderà in campo per cercare la vittoria”.