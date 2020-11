Cosenza, Occhiuzzi: "Grande voglia di trovare la prima vittoria. Il gruppo ci crede fortemente"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro il Frosinone che aprirà il nuovo turno di campionato di Serie B: "Abbiamo sfruttato la sosta per correggere gli errori e migliorare sui punti forti. Abbiamo continuato a lavorare sui nostri concetti a prescindere dal modulo che può variare dalla squadra che devi affrontare.

L'umore della piazza? Difficile capirlo, perché non ci sono persone a vedere gli allenamenti e non frequento i social. So benissimo però che c'è grande attesa per la prima vittoria. Cosenza è una piazza esigente e questo non può che essere un bene per noi perché deve essere uno stimolo.

Frosinone con modulo speculare? Saranno decisivi gli scontri diretti nelle varie posizioni. Servirà grande equilibrio.

Quanto pesa ancora l'assenza di una vittoria? La classifica la guardiamo ma il gruppo ci crede e ha le sue certezze. Abbiamo grande voglia, grande rabbia per trovare la vittoria. Finora abbiamo fatto anche grandi prestazioni senza però trovare i tre punti".