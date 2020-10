Cosenza, Occhiuzzi: "Momento difficile per il Paese. Vogliamo regalare un po' di spensieratezza"

In vista della sfida contro il ChievoVerona Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa della sfida in programma domani: “In Serie B non c’è una partita difficile, sono tutte difficili, dipende dall’avversario. Noi stiamo spingendo un po' di più sul fare la partita e sul possesso palla anche perché abbiano tanti giocatori nuovi che devono ancora integrarsi e a tal riguardo la gara di Coppa Italia è stata molto importante per farli entrare nei meccanismi e nei discorsi tattici. - continua Occhiuzzi parlando della pandemia Covid-19 – Si tratta di un momento difficile per tutti e per noi questa deve essere una motivazione in più per cercare di rendere felici i nostri tifosi e regalare loro un momento di spensieratezza. Dobbiamo guardare avanti con tanto coraggio. Gli ex Garritano e Palmiero? Sono due ragazzi eccezionali, col primo abbiamo passato due anni stupendi, col secondo uno solo, ma altrettanto stupendo. Sarà un piacere incontrarli di nuovo”.