Cosenza-Perugia, le formazioni ufficiali: calabresi a trazione anteriore

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico Pietro Braglia sceglie una formazione a trazione anteriore per la sfida contro il Perugia con Litteri punta centrale e alle sue spalle il trio Baez-Riviere-Pierini. In mediana il duo Bruccini-Sciaudone, mentre Legittimo e Bittante saranno i terzini. Nel Perugia invece l’attacco è affidato a Iemmello con Buonaiuto e Capone alle sue spalle. A centrocampo c’è Nicolussi Caviglia, mentre in difesa Falasco è confermato come centrale di difesa al fianco di Sgarbi. Queste le formazioni ufficiali:

Cosenza (4-2-3-1): Perina; Bittante, Capela, Idda, Legittimo; Bruccini, Sciaudone; Baez, Riviere, Pierini; Litteri. Allenatore: Braglia

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. Allenatore: Oddo

QUI il live testuale della gara