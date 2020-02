Cosenza, Pillon si presenta: "Sfida difficile, ma possiamo farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza, per risollevarsi dalla crisi, affida la prima squadra a Giuseppe Pillon. Che questo pomeriggio, come riferiscono i canali ufficiali del club, si è presentato alla piazza: “Nelle ultime partite, soprattutto a Pescara, ho visto un bel Cosenza. E’ stata la voglia di vincere tutti i costi a condizionare negativamente il risultato finale. Quella rossoblù è una squadra quadrata. Ho fatto questa scelta dopo aver analizzato a fondo la squadra, che a mio avviso ha valori importanti. Sono convinto che possiamo farcela e dobbiamo esserlo tutti. Braglia è un amico e un bravissimo allenatore e ho grande rispetto per il grande lavoro che ha fatto qui. Purtroppo ci sono delle annate storte e in questi casi l’ansia da prestazione prevale su tutto il resto. Quando ho ricevuto la chiamata ho pensato subito di poter avere l’opportunità di dare il mio apporto in una piazza importante per un club altrettanto importante. Per me è una sfida difficile, forse tra le più difficili della mia carriera ma voglio affrontarla con la massima convinzione. E’ tramite la concentrazione sul lavoro che si superano le paure, attraverso il lavoro possiamo trovare sicurezze che ora non ci sono. Il mio compito è quello di trasmettere fiducia e serenità alla squadra. Scendiamo in campo con convinzione, spirito di sacrificio e aggressività perchè è il campionato di Serie B a richiedere queste doti. Sto studiando bene la squadra per mettere in pratica le mie idee e capire qual è l’abito migliore da indossare. Non abbiamo tempo a disposizione, dobbiamo cercare di fare risultato da subito. Affronteremo tutte le gare con una mentalità vincente, indipendentemente dall’avversario che andremo ad affrontare. Qui c’è una tifoseria molto passionale ed è un aspetto molto importante. Ho già avuto modo di denotare oggi l’attaccamento dei tifosi, che sono venuti in tanti ad accogliermi. Saranno le caratteristiche dei singoli giocatori a dettarmi il modulo migliore da adottare”.