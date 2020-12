Cosenza-Salernitana, la Corte Sportiva d’Appello dichiara inammissibile il ricorso sul caso Abou Ba

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha dichiarato inammissibile l’ulteriore ricorso del Cosenza in merito al caso Abou Ba, quando i rossoblù, nel corso del mathc con la Salernitana, avevano giocato in 12 uomini seppur per pochi secondi. i

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da:

Piero Sandulli Presidente

Daniele Cantini Componente

Paolo Tartaglia Componente relatore

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 21 dicembre 2020, a seguito del reclamo numero RG 047/CSA/2020-2021 proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l. avverso decisione merito gara Cosenza/Salernitana del 29/11/2020 il seguente DISPOSITIVO

La Corte riunita in camera di consiglio, non accoglie l’istanza di riunione, non ammette le istanze istruttorie formulate e nel merito dichiara inammissibile il ricorso.