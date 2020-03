Cosenza, Schiavi: "Con la mia azienda darò un pasto caldo a chi è in difficoltà"

Un gesto di solidarietà da parte di Raffaele Schiavi, difensore del Cosenza. Con il fratello Salvatore, infatti, il classe '86 gestisce a Cava de' Tirreni un wine beer shop, Bacco e Malto, che aiuterà le famiglie in difficoltà ad avere un piatto caldo a tavola.

Questo il messaggio Instagram del giocatore: "Anche noi di Bacco E Malto, azienda gestita in primis da mio fratello Salvatore Schiavi e poi da me, ci siamo sentiti di aiutare tutte quelle famiglie che in questo periodo fanno fatica a fare la spesa e a mettere un piatto di pasta a tavola... ringrazio la protezione civile di Cava dei Tirreni che questa mattina presso la nostra azienda è venuta a ritirare generi alimentari che verranno distribuiti alla persone più in difficoltà".