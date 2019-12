© foto di Andrea Rosito

A fine gara del match contro il Perugia, a Dazn, interviene il centrocampista del Cosenza, Daniele Sciaudone. Queste le sue parole: "Abbiamo tanti rimpianti, abbiamo creduto fino alla fine al pareggio, potevamo vincerla, peccato. Però torniamo a casa con un punto. Il Perugia è calato alla distanza, noi non abbiamo mollato e alla fine torniamo a casa con un risultato importante. Potevamo avere almeno 5-6 punti in più, ma non dobbiamo pensarci più. Ora abbiamo quattro partite, due in casa e cerchiamo di fare più punti possibili".