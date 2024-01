Ufficiale Nuova avventura in Serie D per Sciaudone: l'ex Bari ha firma col Brusaporto

Dopo meno di sei mesi l’avventura di Daniele Sciaudone, centrocampista classe’88, alla Fidelis Andria è terminata. Il calciatore, con un passato importante con le maglie di Bari (101 presenze), Cosenza (85 presenze), Spezia (59 presenze) in Serie B (dove ha collezionato la bellezza di 298 gare) ha infatti salutato il club pugliese per far ritorno nella sua Bergamo e firmare un contratto con il Brusaporto, club che milita anch’esso in Serie D.

Questa la nota del club gialloblù: "Dopo i rumors dei giorni scorsi, È UFFICIALE! Daniele Sciaudone vestirà la maglia gialloblù fino a fine stagione, un rinforzo di esperienza per i ragazzi di mister Brognoli. In bocca al lupo Sciaudo".