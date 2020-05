Cosenza, stadio ancora chiuso. I giocatori proseguono la preparazione al parco

Non si ferma il Cosenza, in attesa di rivedere aperte le porte dello stadio "San Vito-Marulla".

Come riferisce tifocosenza.it, la formazione rossoblù sta proseguendo il lavoro atletico: sotto lo sguardo vigile di mister Roberto Occhiuzzi e del preparatore atletico Luigi Pincente, parte del gruppo ha seguito allenamento in videoconferenza, mentre un'altra parte si è allenata, chiaramente divisa in gruppi e a distanza di sicurezza, al parco Nicholas Green, al confine tra Cosenza e Rende. Qualche tocco al pallone per questo secondo gruppo, formato dal capitano Angelo Corsi, dai difensori Anibal Capela, Luca Bittante, Tommaso D’Orazio e Matteo Legittimo e dagli attaccanti Mirko Carretta e Jaime Baez.