Cosenza, Trinchera guarda in Francia: Sankoh per il centrocampo

© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto riferito da Cosenzachannel.it il direttore sportivo Stefano Trinchera per rinforzare la mediana statebbe guardando in Francia e avrebbe messo nel mirino Bassaima Sankoh, classe ‘92, del Caen dove in questa stagione ha segnato quattro reti in nove presenze. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare per un costo contenuto. L’inserimento del francese sarebbe poi facilitato dalla presenza in rosa di tre giocatori francofoni come Riviere, Lazaar e Machach.