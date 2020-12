Cosenza, Trinchera sul caso Ba: "Pasticcio fra arbitro e 4° uomo. Le immagini parlano chiaro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera è tornato sul caso Ba che ha visto i calabresi giocare in 12 uomini per circa un minuto nella sfida contro la Salernitana: “Ci sarebbe molto da dire perché a mio avviso si è trattato di un pasticcio fra quarto uomo e arbitro. Le immagini parlano chiaro, si vedono i tre giocatori che stanno per entrare allineati affianco al quarto uomo che li autorizza a fare l’ingresso in campo. Il gioco riprende con dodici giocatori del Cosenza in campo e Ba non viene ammonito subito perché non si erano accorti che Bruccini fosse rimasto in campo. - continua Trinchera – Noi avevamo segnalato all’arbitro che era rimasto un uomo in più e l’arbitro ha interrotto il gioco commettendo un errore clamoroso come l’ammonizione a Ba che poco dopo è stato espulso per un secondo giallo. Ma lui era stato regolarmente autorizzato a entrare anche se magari nel referto ci sarà scritto altro”.