Cremonese, Bisoli: "Squadra fatta al 99%. Contro il Cittadella decideranno i duelli individuali"

vedi letture

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara d’esordio contro il Cittadella: “In queste settimane abbiamo lavorato bene e con grande intensità, certo non tutti sono sullo stesso piano come condizione atletica, ma è stata una preparazione anomala e serviranno 3-4 partite per arrivare alla condizione ottimale. Mercato? Al 99% siamo a posto, manca ancora un difensore perché siamo un po' corti dietro, ma il resto è fatto. Voglio ringraziare la proprietà che ha acconsentito alle mie richieste e la società che in sede di mercato ha centrato gli obiettivi. La conferma in blocco del gruppo credo sia un valore aggiunto, il primo passo per creare un’identità vincente. - continua Bisoli come si legge sul sito – Sono contento che tornino i tifosi allo stadio anche se in numero ridotto, è un passettino verso la normalità. Il calcio è passione, ma anche svago, credo che per un territorio tanto martoriato durante la pandemia questa apertura possa fare solo bene. Cittadella? È una squadra rodata e solida che anche quest’anno frequenterà i piani alti della classifica, giochiamo on maniera speculare e a fare la differenza saranno i duelli individuali”.