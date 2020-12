Cremonese, Bisoli: "Vittoria importante frutto dell'organizzazione. Capisco lo sfogo di Ciofani"

Vittoria fondamentale per la Cremonese di Pierpaolo Bisoli, che batte 2-1 il Pordenone a domicilio. Questo il commento della gara del tecnico emliano, riportato da cuoregrigiorosso.com: "Abbiamo sofferto meno rispetto alla gara contro il Cosenza, abbiamo approfittato del loro calo nella ripresa mostrando un ottima organizzazione in campo. Non ci siamo abbattuti dopo il gol del pareggio e abbiamo raggiunto una vittoria importantissima. Siamo un grandissimo gruppo, sappiamo di essere in debito di punti rispetto alle prestazioni offerte finora e piano piano iniziamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro".

Che Natale sarà?

"Nel mio piccolo spero di aver fatto un regalo alla città di Cremona e ai suoi tifosi. Ai ragazzi ho promesso che con due vittorie avrei lasciato che trascorressero il Natale in famiglia, è giusto così. Pensiamo a passare delle buone feste, poi penseremo al Monza".

Sullo sfogo di Ciofani a fine partita

"Mi dispiace sia stata colpita anche la sua famiglia, lui è uno che tiene tantissimo a questa squadra e quello che è successo l'ha particolarmente ferito. Credo che i tifosi potranno capire le sue parole".

Sulle condizioni di Buonaiuto e Strizzolo

"Buonaiuto ha subito un infortunio muscolare, speriamo non sia niente di serio ma credo che lo perderemo per un po'. Strizzolo ha sentito un indurimento all'altezza del bicipite femorale, le sue condizioni saranno da valutare".

Cremonese meglio con il 4-3-3?

"Lo ripeto ancora una volta, ho sbagliato a utilizzare il trequartista ma è un errore commesso in buona fede. Evidentemente questo è il modulo più adatto per la squadra, quello che ci fa esprimere al meglio le nostre capacità".