Cremonese, Ciofani: "Mi occorreva tempo, il gol significa tanto"

Daniel Ciofani

Al termine della gara tra Cremonese e Salernitana, terminata col successo dei grigiorossi per 1-0 è intervenuto ai microfoni di Dazn Daniel Ciofani, autore del gol vittoria: "Un gol che significa tanto. Ho sempre lavorato tanto, ma per uno con le mie caratteristiche c'era bisogno di tempo. Stiamo lavorando bene, i risultati ultimamante non ci hanno dato ragione. Chi mi dà per finito? Non ha capito niente. Questa cose non mi interessano, se ho scelto questo progetto è perché voglio dimostrare a me stesso di essere un giocatore sempre forte, alla ricerca di progetti importanti, che però hanno bisogno di tempo e positività. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni. Le somme si tirano a fine anno, ora è presto per i giudizi. Baroni? Ha sempre cercato di portare tranquillità e giocare col cuore. Volevo dedicare qusta vittoria al nostro terzo portiere Giacomo Volpe che ha subito un grave lutto".