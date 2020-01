© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha commentato a caldo ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 contro l'Entella: “Ci è mancato il secondo gol: ci abbiamo provato fino all’ultimo, era difficile sul sintetico visto che non siamo abituati. Con un pizzico di cinismo e fortuna in più avremmo anche potuto vincerla. Il mister ha lavorato sulla testa portando positività, ci ha detto di giocare come quando eravamo bambini: proviamo a seguire le sue indicazioni. Il gol? Secondo me è entrata, quindi è +3 per me. L’esultanza è per mio figlio, lui fa sempre il gesto “è buono” con la mano vicino alla guancia. Mercato? Chiedete alla società, non al sottoscritto”.