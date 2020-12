Cremonese-Entella 2-1, le pagelle: Strizzolo decisivo, l'Entella gioca solo un tempo

Cremonese-Virtus Entella- 2-1

Marcatori: 15' Strizzolo, 31' Strizzolo, 60' Valzania (A)

CREMONESE

Alfonso 6- Un paio di buoni interventi. Forse poteva fare meglio sull'autogol di Valzania ma non sapremo mai se avesse o no chiamto la palla al compagno.

Bianchetti 6,5 - Attento e preciso. Non sbaglia quasi nulla.

Terranova 6,5 -Di test sono tutte sue. Soffre nella ripresa ma non capitola.

Fornasier 6 - Partita attenta. Esce per infortunio nel finale.

Valeri 7 - Costante spinta sulla sinistra nel primo tempo. Nella ripresa si limita a difendere e lo fa discretamente.

Deli 6 - Buone le due fasi. Grande sacrificio. (dal 69' Deli 6 - Si mette dietro e non fa passare nessuno).

Valzania 6 - Gioca una buona partita. Ingenuo e forse sfortunato nell'autogol che riapre il match.

Gustafson 6 - Bene il primo tempo. Cala alla distanza e Bisoli lo sostituisce. (dal 71' Castagnetti 6 - Dà un aiuto importante nel forcing finale dell'Entella).

Strizzolo 7 - Due occasioni e due gol. Ripaga la fiducia del tecnico Bisoli. (dal 66' Ciofani 6 - Entra subito bene e dà una mano)

Pinato 5,5 - Un po' spento. Si sacrifica tanto e manca un po' in fase offensiva. (dal 66' Celar 6 - Buono il suo ingresso per voglia e sacrificio).

Buonaiuto 6- La prestazione è discreta e generosa ma sbaglia un gol facile che poteva chiudere la partita a inizio ripresa e invece i suoi devono soffrire fino al 95'. (dal 69' Gaetano 6 - Aiuta quando c'è da soffrire)

VIRTUS ENTELLA

Borra 6 - Qualche incertezza e un paio di belle parate. Tutto sommato partita sufficiente.

Coppolaro 5,5 - Primo tempo di sofferenza. Cresce nella ripresa.

Poli 5,5 - Qualche incertezza di troppo. Pericoloso in fase offensiva.

De Santis 5 - Fa fatica in marcatura. Rimane negli spogliatoi al 45'. (dal 46' Cleur 5,5 - Pronti via liscia un pallone, ma Buonaiuto calcia fuori a tu per con Borra).

Crimi 6 - Soffre da terzino, migliora riportato nel suo ruolo originale di centrocampista.

Settembrini 5,5 - Non riesce a esprimere le sue qualità fino in fondo (dal 60' Mazzocco 6 - Ingresso positivo. Buona corsa).

Paolucci 6 - Male il primo tempo, bene la ripresa. Purtroppo per lui non è bastato per portare a casa punti.

Toscano 5,5 Non trova la continuità. Tanti errori di misura (dal 76' Pavic s.v.)

Schenetti 5 - Dopo 12 secondi sfiora il vantaggio poi esce di partita. (dal 46' Morosini 6 - Cambia la partita ma non basta a fare punti)

De Luca 5 - Un paio di occasioni mancate. Gli manca il guizzo finale.

Brunori 5.5 - Un destro splendido di poco fuori ma serviva la prestazione e oggi è mancata. (dal 75' Petrovic s.v.)