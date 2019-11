© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In bocca al lupo al difensore più decisivo in zona gol della Serie BKT 2019-20: Vasile Mogos (2 gol e 2 assist) che staserà sarà impegnato con la propria nazionale nel turno di qualificazione agli Europei. Riuscirà a siglare la prima rete con la maglia del proprio paese?": questo un post Instagram apparso sul profilo della Lega B, che non avrebbe niente di "sensazionale", se non fosse nato da un curioso siparietto che Vasile Mogos ha creato con la Lega B.

In un precedente post, la Lega faceva gli auguri a Sauli Väisänencea del Chievo Verona e a Jose Machìn del Pescara per l'esordio in Nazionale, e un tifoso della Cremonese ha sollevato la "questione Mogos": che ha risposto di non contare un c***o, costringendo poi la B a rimediare!