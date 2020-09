Cremonese, Nardi si presenta: "Pronto per dare una mano alla squadra anche in B"

vedi letture

Dopo l'ufficialità del suo approdo alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto dal Novara è arrivato il momento della presentazione ufficiale in grigiorosso per Filippo Nardi, centrocampista classe 1998. “Sono cresciuto calcisticamente nel Treviso e nel Vicenza – ha spiegato Nardi – soprattutto l’avventura in biancorosso ha richiesto qualche sacrificio perché conciliare studio e allenamenti con un viaggio di oltre un’ora da affrontare più volte la settimana non è stato semplice. Il salto dalla D alla B ai tempi del Novara è stato tosto – ha detto il centrocampista – dopo gli anni di C ho questa nuova possibilità e ora credo di essere pronto per dare una mano alla squadra. Il mio obiettivo personale è crescere e abituarmi alla categoria”.