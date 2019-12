Serie A, la classifica aggiornata: Juve in cima, Milan con Torino e Napoli

La Juventus archivia la pratica Udinese, con Ronaldo uomo-copertina grazie ai suoi due gol, ed in attesa di sapere come finirà Inter-Fiorentina questa sera, torna nuovamente in vetta alla Serie A, con una sola lunghezza di margine nei confronti dei nerazzurri. Rimane invece al sesto...