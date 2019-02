© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli si è presentato ai microfoni della sala stampa alla vigilia del match contro l'Ascoli. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale: “L’atteggiamento della squadra, fino a Cosenza non era mai stato sbagliato, poi, però, possono capitare partite come quelle di domenica scorsa. Ma adesso archiviamo e ripartiamo. Abbiamo sbagliato una partita, si è trattato di un episodio adesso però pensiamo all’Ascoli che attraversa un momento delicato e darà l’anima: di questo dobbiamo esserne consapevoli. Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo fatto ottime prestazioni e per questa ragione avremmo meritato qualche punto in più: affronteremo la prossima gara con una grande voglia di rivalsa. Mi auguro che domani tutti arriveranno a dare oltre il 100 per cento delle proprie possibilità. Per la formazione tutto è possibile. Certamente rientrerà Claiton e giocherà Caracciolo in difesa. Il sistema di gioco? E’ relativo, ho a disposizione giocatori che mi permettono di scegliere e cambiare in base alle situazioni. Vorrei invece vedere in campo la Cremonese che, fatta eccezione per la patentesi di Cosenza, ha concesso sempre poco agli avversari. Mi auguro si possa tornare a quel genere di prestazioni”.