Cremonese, Rastelli: "Onorare la Coppa Italia. Poi nuova stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo esordio sulla panchina della Cremonese per mister Massimo Rastelli, esonerato dopo la 7^ giornata e richiamato pochi giorni fa. Domani il match di Coppa Italia contro la Lazio, del quale il tecnico ha parlato in conferenza stampa: “Rientrare e riprendere il lavoro interrotto tre mesi fa, è stato semplice, ho trovato un gruppo disponibile e che lavora in armonia: mi aspetto, da domani in avanti, una serie di prove di grande carattere. I ragazzi sono stati bravi a meritarsi questa vetrina, ora dovremmo onorarla nel miglior modo possibile, contro una squadra davvero fortissima, ma noi stiamo cercando di riazzerare tutto e ripartire con nuovo entusiasmo. E sabato per noi è come se iniziasse una nuova stagione”.

Prosegue poi: “Apporteremo varianti sugli interpreti e sul sistema di gioco, ma atteggiamento e interpretazione contano, tanto che quando la squadra ha fatto quel che doveva ha vinto e convinto. Non è una situazione facilissima forse, l’aspetto mentale è quello su cui far leva maggiormente, ma concentriamoci sulla partita di domani”.

Conclude poi: “Lo spirito della squadra era positivo e così l’ho ritrovato, hanno sempre applicato le mie idee e i miei concetti, ma dobbiamo fare risultato, è chiaro. Se sono tornato è perché la società pensa che questo sia possibile, attraverso il lavoro ne possiamo venire fuori”.