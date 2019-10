Cremonese, Ravaglia al 90': "Forti e compatti, non molliamo mai"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A Dazn, al termine della gara vinta contro l'Ascoli, parla il portiere della Cremonese, Nicola Ravaglia. Queste le sue parole: "Sto ammaccato, ma quando si vince passa tutto. Abbiamo dimostrato di essere un'identità forte, ma non si molla fino alla fine. Sono rimasto in campo fino alla fine, farò fatica domani ad alzarmi dal letto. Serve un po' di tempo, ci vuole pazienza, siamo alla settima giornata e siamo un cantiere aperto. Siamo forti e compatti adesso, questo può fare la differenza. Lo Zini deve diventare il nostro fortino. La prestazione la dedico ai miei genitori e a me stesso".