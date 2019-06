Cremonese, sfida al Monza per il centravanti Ceravolo

© foto di Federico Gaetano

In questa finestra di mercato il centravanti Fabio Ceravolo potrebbe lasciare il Parma per scendere di categoria. Il calciatore, come riferisce Sportitalia è infatti nel mirino della Cremonese in Serie B, pronta a costruire una squadra ambiziosa per puntare ai piani alti della classifica, ma non solo. Sull’esperto attaccante, classe ‘87, infatti ci sarebbe anche il Monza in Serie C.