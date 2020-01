Crotone, Barberis: "Vittoria importante per restare agganciati al 2° posto"

© foto di Andrea Rosito

Queste le dichiarazioni di Andrea Barberis, centrocampista del Cosenza, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cosenza. "Era importantissimo per rimanere agganciati al secondo posto. Non so se il colpo di testa di Sciaudone era dentro, è giusto mettere la tecnologia visto che spesso le gare sono decise da episodi. Cerchiamo di scendere in ogni partita in campo per vincere. Questo è sicuramente un campionato più equilibrato, continuiamo a lavorare. Maxi Lopez? Ci potrà dare una mano".