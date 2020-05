Crotone, Benali: "Al rientro sarà tutto un altro campionato. Futuro? Ci penserò più avanti"

vedi letture

Il centrocampista del Crotone Ahmad Benali ha parlato ai microfoni de ilrossoblu.it del proprio presente e del futuro: “A livello fisico sto bene ho sempre seguito le indicazioni del nostro preparatore che ci ha inviato i programmi da seguire. Ovviamente ora è diverso perché ci stiamo riabituando a lavorare in gruppo anche se a distanza. Si fa quel che si può. Credo che alla ripresa sarà un campionato completamente diverso ed è normale che sia così perché torneremo in campo dopo tre mesi e sarà tutto diverso dal punto di vista fisico e mentale. Si dovrà giocare con il caldo e ogni 3-4 giorni per cui dovremo prepararci in maniera diversa. A luglio di solito inizi a prepararti in vista di una nuova stagione ora svolgendo un certo tipo di ritiro dove fai fatica e ritrovi le gambe verso settembre-ottobre, invece, dovremo prepararci per affrontare il finale di stagione, dieci partite più eventuali play-off e quindi si dovrà trovare subito la forma fisica. - continua Benali – Futuro? È normale che quando si è in scadenza ci sono delle voci di mercato, ma al momento non mi interessa. Sono un calciatore del Crotone, un professionista, darò sempre il massimo per farmi trovare pronto e sul futuro si vedrà più avanti.”