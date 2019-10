Crotone, Crociata: "Vittoria dedicata a Mascheroni e alla sua famiglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Crociata, centrocampista del Crotone, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo ottenuto dai calabresi sulla Virtus Entella per 3-1: "Siamo molto emozionati, siamo entrati in campo con il cuore e dedichiamo questa vittoria a Sergio Mascheroni. Un abbraccio, da parte di tutta la squadra, alla moglie e ai suoi due figli. Il nostro preparatore ci ha dato la forza per andare avanti anche in una giornata come questa. Sono felice per me e per il Crotone, continueremo a lavorare per migliorare sempre di più: cercheremo di stare con i piedi per terra, penseremo partita per partita. L'allenamento è la cosa più importante di questo sport: non mi aspettavo di poter giocare titolare, sono felice e spero che questo momento duri il più a lungo possibile. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà perché la Virtus Entella si è mantenuta bene sul campo, poi nella ripresa siamo stati bravi a chiudere. Voglio dimostrare il mio reale valore: dopo l'operazione al menisco, ora sto bene".

Nel finale non è mancato un altro accenno a Sergio Mascheroni: "E' una persona speciale, l'ho avuto anche nella Primavera del Milan e insieme abbiamo condiviso tante esperienze. E' stato veramente un grande, non solo con me ma con tutti".